Man schrieb das Jahr 1632: Urplötzlich war es mit der sonst eher beschaulichen Ruhe in der hiesigen St. Katharinenkirche vorbei. Das Gotteshaus, wo man nach der Reformation erstmals in Brandenburg an der Havel dann 1528 die Messe in deutscher Sprache gelesen hatte, avancierte zum Ort eines völlig unerwarteten Ereignisses. Wurde doch damals, nämlich ab 11. Dezember, der Leichnam des Königs Gustav Adolf von Schweden in diesem so mächtigen Sakralbau inmitten der Stadt aufgebahrt.