Die Weihnachtsbaumentsorgung in der Stadt Brandenburg an der Havel findet vom 17. bis 27. Januar 2022 an je einem bestimmten Tag in der Woche in den jeweiligen Straßen statt. Die Bäume müssen am Abfuhrtag ohne Baumschmuck und Lametta bis 6:00 Uhr zur Abholung bereit gelegt werden. Wichtig: Große Weihnachtsbäume bitte auf eine Stücklänge von maximal 1,50 Meter zerkleinern!