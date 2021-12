Die Straßenverkehrsbehörde der Stadt Brandenburg an der Havel informiert am Dienstagnachmittag: „Seit den Morgenstunden des 14.12.2021 ist die Lichtsignalanlage an der Kreuzung Fontanestraße/August-Bebel-Straße/Willi-Sänger-Straße ausgefallen. Trotz aller Bemühungen der Signalbaufirma konnte die Fehlerquelle, die Ursache für den Ausfall ist, noch nicht gefunden werden.“ Doch wird nicht etwa pausenlos gesucht: „Die Fehlersuche wird am morgigen Tag fortgesetzt“, heißt es weiter. „Fahrzeugführer werden um besondere Vorsicht beim Passieren der Kreuzung gebeten. Insbesondere wird um Rücksichtnahme auf querende Fußgänger und Radfahrer gebeten. Wegen der dort laufenden Bauarbeiten sollte außerdem etwas mehr Zeit zum Passieren dieser Engstelle eingeplant werden.“

Im Übrigen melden Autofahrer, dass die Ampel schon am Montag Aussetzer zeigte und Dauergelb blinkte.