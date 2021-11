Der Fahrer eines PKW Opel überholte am Montag auf der BAB 2 in Richtung Berlin einen Videowagen der Autobahnpolizei Michendorf mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Die Beamten folgten dem Wagen, um ihn an der Anschlussstelle Wollin einer Kontrolle zu unterziehen. Statt den Beamten jedoch zu folgen, wendete der Fahrer und fuhr entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf dem Standstreifen der Autobahn mit hoher Geschwindigkeit davon. Umgehend wurde eine Verkehrswarnmeldung herausgegeben. Ein Streifenwagen, der auf der Autobahn in Richtung Magdeburg unterwegs war, entdeckte das Auto auf der Gegenseite.

Geisterfahrer bei Ziesar