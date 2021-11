Am Dienstagvormittag kam es im Kreisverkehr der Brielower Landstraße zu einem Verkehrsunfall. Die 48-jährige Fahrerin eines Ford hatte beim Einfahren in den Kreisverkehr die Vorfahrt eines Radfahrers (88) missachtet. Der Radfahrer verlor durch die Kollision die Kontrolle über sein Rad, kam zu Fall, wobei er sich schwer verletzte. Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann und brachten ihn für weitere Behandlungen ins Krankenhaus. Aufgrund der Rettungsarbeiten musste der Kreisverkehr für etwa eine Stunde voll gesperrt bleiben, was zu nicht unerheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen führte. Die Polizei hat den Verkehr für diese Zeit über die Prignitzstraße abgeleitet. Am Unfallort wurden der Verkehrsunfall aufgenommen, Spuren gesichert und Ermittlungen zu Unfallursache eingeleitet. Der Sachschaden wurde vorläufig auf 1.000 Euro geschätzt.

Fahrrad-Unfall am Vortag an gleicher Stelle

Erst am Montagmorgen war es an der gleichen Stelle zu einem ähnlichen Verkehrsunfall gekommen: Der Fahrer eines BMW (38) hatte gegen 05:45 Uhr die Vorfahrt eines im Kreisverkehr fahrenden gleichaltrigen Radfahrers missachtet. Der Zusammenstoß verlief in diesem Fall jedoch glimpflicher, als am Folgetag. Der Radfahrer erlitt leichte Schmerzen an der Hand und wurde von Rettungskräften behandelt. Auch der Sachschaden fiel mit etwa 20 Euro gering aus.