Fahrzeugdiebstähle in der Bahnhofsvorstadt kommen immer mal wieder vor – jetzt mit erhöhter Schlagzahl. Nachdem am 04.11.2021 ein 30-Jähriger nach der Arbeit vergebens seinen am Morgen an der Bauhofstraße abgestellten VW Multivan (BRB-RM 880) gesucht hatte, traf es Samstag (06.11.) den Fahrer eines grauen Porsche Cayenne (EZ 2007 / PM-RH 306). Der Flitzer wurde zwischen 18:30 und 23:45 Uhr entwendet. Sachschaden: ca. 20.000 Euro.

Wer Hinweise geben kann, wählt Tel. 03381/560-0. Alternativ kann das Hinweisformular im Internet genutzt unter www.polizei.brandenburg.de