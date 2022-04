Auf 100 Lebensjahre kann bei Weitem nicht jeder zurückblicken. Helmut Koch, der am 30. April 1922 in einer Arbeiterfamilie in Gera, Thüringen, geboren wurde, hat das Glück. Und verfügt dazu auch noch über ein beneidenswert intaktes Erinnerungsvermögen. „Das müssen wohl die Gene sein“, sag...