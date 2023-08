Die Fahrt in das letzte Wochenende der Sommerferien hatten sich viele Menschen aus dem Barnim sicher anders vorgestellt. Auch viele Urlauber, die dieses Wochenende an der Ostsee genießen wollten, wurden auf ihrem Weg ausgebremst. Was bisher bekannt ist.

In den Mittagsstunden am Freitag (25. August) kam es in Fahrtrichtung Stettin auf der A11 zu einem schweren Unfall zwischen den Autobahnabfahrten Werbellin und Chorin. Drei Fahrzeuge waren nach Angaben der Autobahnpolizei Brandenburg, Dienststelle Frankfurt/Oder daran beteiligt. Ein Transporter mit Anhänger und zwei PKW waren verwickelt.

Stauende nicht rechtzeitig erkannt

Laut Autobahnpolizei habe ein Fahrer ein Stauende nicht rechtzeitig erkannt und sorgte so für einen Auffahrunfall. Drei Verletzte hat es laut Polizei gegeben, zwei Männer und eine Frau. Über die Schwere der Verletzungen sowie das Alter der Verletzten konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Regionalleitstelle Nordost in Eberswalde sprach von fünf Leichtverletzten.

Nach Angaben der Autobahnpolizei waren neben den Rettungswagen auf Notärzte und die Feuerwehr im Einsatz. Der Rückstau durch den Unfall habe 10 Kilometer betragen. Gegen 16 Uhr löste sich der Stau langsam auf. Noch immer gab es gegen 16 Uhr 30 aber Stop and Go, ab Höhe der Raststätte Buckowsee in Richtung Werbellin.