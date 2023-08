Ein Ehepaar aus Ravensburg in der Nähe vom Bodensee in Baden-Württemberg macht gerade Urlaub in Wandlitz. Am Freitag stand ein Besuch bei den Schiffshebewerken in Niederfinow und im Zoo von Eberswalde an. Doch die Fahrt dahin wurde jäh unterbrochen.

Der Bodensee, die Schiffshebewerke und der Zoo von Eberswalde haben eines gemeinsam. Sie alle sind Touristenattraktionen. Ravensburg hat etwas mehr als 51.000 Einwohner und liegt im südlichen Oberschwaben. Rund 790 Kilometer entfernt ist es am späten Donnerstagvormittag in Eberswalde passiert.

In der Heegermühler Straße hat es gekracht

Wer schon einmal in Schwaben gewesen ist, kennt vielleicht den Ausspruch „Heilig’s Blechle“. Das kann ein Synonym für Empörung und Verzweiflung sein. Im übertragenen Sinne kann er auch die Leidenschaft der Schwaben für Automobile im Lande von Mercedes-Benz und Porsche ausdrücken.

Mit keinem Luxusauto, sondern mit einem VW Golf ist ein Ehepaar aus Ravensburg gerade im Barnim unterwegs. Die Urlauber aus Ravensburg nächtigen im Moment in Wandlitz. Dort waren sie am Vormittag mit ihrem VW Golf gestartet, um sich zuerst die Schiffshebewerke in Niederfinow anzuschauen und später noch eventuell den Eberswalder Zoo zu besichtigen. Doch in der Heegermühler Straße in Eberswalde war mit der Tour durch den Barnim erst einmal Schluss, denn das Heilige Blechle wurde in der Heegermühler Straße von einem SUV der Marke Ford angefahren.

Ford mit Kennzeichen aus Hessen

Der Ford hatte ein Kennzeichen aus der Stadt Gießen in Hessen. Gekracht hat es auf der Höhe eines Bräunungsstudios. Um den Verkehr nicht unnötig zu behindern, wurden beide Fahrzeuge auf dem Mittelstreifen der Straße abgestellt.

Während der Unfallaufnahme durch zwei Polizisten des Polizeireviers Eberswalde wurde die linke Spur der Heegermühler Straße stadteinwärts gesperrt.

© Foto: Stephan Backert

Die Auswirkungen hielten sich auf Grund der Uhrzeit in Grenzen. Es kam zu kleineren Behinderungen. Ein Stau, wie er im Berufsverkehr eintreten würde, hatte sich nicht gebildet.

Keine Verletzten

Die beiden Touristen aus Ravensburg sowie die Unfallbeteiligten mit dem Gießener Kennzeichen hatten Glück im Unglück. Sie trugen keine Verletzungen davon. Auf MOZ-Nachfrage bezifferte die Polizei den Sachschaden auf rund 3.000 Euro. Beide PKW waren noch für eine Weiterfahrt geeignet. Nach Auskunft des Ehemannes wollten die beiden Ravensburger ihre Fahrt zu den Schiffshebewerken nach Niederfinow fortsetzen. Der Besuch im Eberswalder Zoo stand noch auf der Kippe.