Ein sonniger Tag am Werbellinsee bei Eberswalde. Doch für zwei Verkehrsteilnehmer endete der Morgen in der Nähe des Werbellinsees mit Schrecken. Was bisher bekannt ist.

Am Donnerstag gegen 8 Uhr 55 ging die Meldung bei der Polizei ein. Kurz zuvor waren auf der L238 zwischen Altenhof und Werbellin in der Gemeinde Schorfheide an einer Auffahrt zur A11 ein Seat Ateca und ein Motorrad Bmw 1250 GS zusammengeprallt.

Motorradfahrer im Krankenhaus