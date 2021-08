Das passiert selbst in Norwegen, dem Land der Elche, nicht alle Tage: Am frühen Donnerstagmorgen (26. August) gegen 3.15 Uhr wollte eine Elchkuh bei Finowfurt (Barnim) nahe der Anschlussstelle die Autobahn A11 überqueren - genau in jenem Moment, als ein 60 Jahre alter Autofahrer mit seinem Citroen die Autobahn an dieser Stelle in Richtung Prenzlau befuhr.

Wie die Polizei am Vormittag mitteilte, half auch eine Gefahrenbremsung nicht. Der Pkw stieß mit dem Elch zusammen. Ein 52-jähriger Mann, der als Beifahrer im Auto gesessen hatte, erlitt bei dem Geschehen leichte Verletzungen. Das Tier überlebte den Unfall nicht. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 5000 Euro angegeben.