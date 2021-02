Am 9. März, in gut einer Woche also, soll der Entwurf von Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) zur Reform der Arbeitsgerichtsbarkeit im Kabinett behandelt werden, um dann sogleich im Landtag für die erste Lesung eingebracht zu werden. Hoffmanns Ziel: Das Gesetz, das laut aktuellem Entwurf die S...