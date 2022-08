Zu mehreren Einsätzen mussten die Feuerwehren in und um Eberswalde am Wochenende (6./7. August) ausrücken. Ein heikler Einsatz ereignete sich im Eberswalder Nordend nahe der Kanalbrücke. In einem Waldstück waren rund 200 Quadratmeter in Brand geraten.

Angler bemerkten den Brand. Die Männer verständigten die Feuerwehr und versuchten mit Wassereimern den Brand einzudämmen, bis die Feuerwehrleute das Areal erreichten. Neben der Berufsfeuerwehr Eberswalde war auch die Polizei vor Ort, um die Brandursache zu ermitteln.

Einsatz im Leibnizviertel in Eberswalde

Am Sonntagmorgen wurden die Freiwillige und die Berufsfeuerwehr gemeinsam mit dem Rettungsdienst wegen eines ausgelösten Heimrauchmelders ins Leibnizviertel gerufen. Grund für das Auslösen des Rauchmelders war ein defektes Küchengerät. Die Wohnung wurde gelüftet und eine Person durch den Rettungsdienst versorgt.

Im Landkreis Barnim sind 74 Freiwillige und eine Berufsfeuerwehr aktiv. Vor allem in den vergangenen heißen, trockenen Wochen waren die Wehren in einer Art Dauerbereitschaft. Von größeren Waldbränden ist die Region bisher verschont geblieben.