In Eberswalde musste in der Nacht zu Mittwoch die Feuerwehr ausrücken. Wie Bärbel Cotte-Weiß, Sprecherin der Polizeidirektion Ost, am Mittwochmorgen sagte, war gegen 3 Uhr ein Feuer an der Leibnizstraße gemeldet worden. Dort brannte es an einem Supermarkt.