Am Montagnachmittag (14. August) kam es zu einem Brand auf einem Spielplatz in der Gubener Straße in Eberswalde. Zeugen alarmierten die Polizei, nachdem das Holzgerüst eines Kletterturms in Flammen aufgegangen war. Die Feuerwehr musste anrücken, um den Brand zu löschen.

Ersten Angaben der Polizei zufolge waren zum Zeitpunkt des Brandes zwei Personen auf dem Spielplatz . Während der Löscharbeiten kehrte einer der beiden zurück und gab an, für das Feuer verantwortlich zu sein. Es handelte sich dabei um einen zehnjährigen Jungen.

Der Junge hatte offenbar mit einem Feuerzeug gespielt und dadurch den Brand verursacht. Die Polizei übergab den Jungen anschließend seinen Erziehungsberechtigten.

