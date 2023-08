In Eberswalde ist es am späten Abend des 13.08.2023 zu einem gewalttätigen Vorfall gekommen. Eine 14-Jährige wurde von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen und beraubt. Wie die Polizei informierte, traf die 14-Jährige zusammen mit ihrer Freundin auf drei andere Jugendliche in der Bergerstraße.

Plötzlich griff eines der drei Mädchen die 14-Jährige körperlich an. Dabei wurde der 14-jährigen die Handtasche entrissen. Zeugen wurden auf das Geschehen aufmerksam und versuchten einzugreifen. Dabei wurde auch eine 18-Jährige, die zur Hilfe eilte, von der Angreiferin geschlagen und getreten.

Polizist bei Festnahme leicht verletzt

Die herbeigerufenen Polizisten konnten die wütende Angreiferin schließlich festnehmen. Dabei wehrte diese sich jedoch heftig. Ein Polizeibeamter wurde dadurch leicht verletzt. Bei der Festnahme stellte sich heraus, dass es sich um eine bereits polizeibekannte 16-Jährige aus Wusterhausen an der Dosse handelte.

Sie war in Begleitung einer gleichaltrigen Eberswalderin, die sich ebenfalls als kein unbeschriebenes Blatt herausstellte. Das dritte Mitglied der Gruppe hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits vom Ort des Geschehens entfernt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Raubes, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen.

