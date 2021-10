Das Rennen um die Nachfolge von Bürgermeister Friedhelm Boginski (FDP) und das Rathaus in Eberswalde wird spannend. Das weiß Götz Herrmann, der am Abend seinen Wahlkampfauftakt offiziell erklärte und das Ereignis mit seinem Wahlkampfteam gebührend feierte. Der Auftakt fand bewusst in kleinerem ...