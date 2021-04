Auftakt für den Bundestagswahlkampf von Bündnis90/Grüne in Eberswalde, Boulderhalle am 30. März. Kim Statthaus (li. ) und Michael Kellner ziehen in den Wahlkampf 2021 . Hier mit Moderatorin Carla Kniestedt in einer digitalen Diskussionsrunde. © Foto: MOZ/Thomas Burckhardt