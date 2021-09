Thomas Löb zieht es in den Bundestag. In Uckermark und Barnim tritt der 54-Jährige als Direktkandidat der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) an. Vor allem mit Bündnis 90/Die Grünen und der Linken sieht er Übereinstimmungen. Aber auch wesentliche Unterschiede.