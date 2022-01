Deutschlandweit gehen Fachleute derzeit von hohen Dunkelziffern aus, die weiter nach oben schießen. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind an vielen Orten überlastet. Zahlreiche Neuinfektionen dürften in den amtlichen RKI-Daten nicht mehr erfasst sein.

Ob das auch im Barnim der Fall ist, lässt sich anhand der aktuellen Angaben zu Corona-Fällen aus dem Brandenburger Gesundheitsministerium nur mutmaßen. Allerdings hat sich der Anstieg der Zahlen stark verlangsamt. Lediglich 37 PCR-nachweislich festgestellte Infektionen sind binnen 24 Stunden neu hinzugekommen.

300 Neuinfektionen weniger als am Sonnabend

Corona im Barnim Fast 1400 Schüler im Barnim infiziert Eberswalde Am Vortag waren es noch 337 neue Fälle innerhalb der gleichen Zeitspanne. Am Donnerstag waren sogar 416 Fälle innerhalb eines Tages gemeldet worden. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz geht weiter zurück – von 916,5 am Sonnabend auf 906,9 am Sonntag. Gemeldet hat das Ministerium die Zahlen mit Stand vom 30. Januar, 0 Uhr.

Insgesamt sind damit seit Pandemiebeginn im März 2020 barnimweit 19.664 Coronafälle im Labor nachgewiesen worden. 320 Menschen mit PCR-Diagnose sind seither im Landkreis verstorben. 1699 Barnimer haben sich den offiziellen Zahlen zufolge in den vergangenen sieben Tagen mit Corona infiziert.

Impfaktionen im Brandenburgischen Viertel am Montag

Im Brandenburgischen Viertel in Eberswalde hat das Quartiersmanagement wieder Impfaktionen organisiert – so von 10 bis 17.30 Uhr am Montag, 31. Januar. Darauf macht der fraktionslose Stadtverordnete Carsten Zinn aufmerksam. Sie finden diesmal nicht auf dem Potsdamer Platz, sondern im Bürgerzentrum in der Schorfheidestraße 13 statt. Personen ab dem zwölften Lebensjahr können sich dort impfen lassen.