Ab und an in der Region: Wolfgang Thierse war lange Jahre Schirmherr des Choriner Musiksommers und besucht hier ein Konzert im Jahr 2017. In Eberswalde war er zuletzt vor zwei Jahren und zog Bilanz nach 30 Jahren friedlicher Revolution. Heute beklagt er ihren Missbrauch für die aktuellen Coronaproteste. © Foto: Thomas Burckhardt