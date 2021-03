Stadtpolitik in der Corona-Krise Fürs Erste weiter keine Online-Sitzungen in Eberswalde Eberswalde Den gesetzlichen Rahmen gibt Brandenburgs kommunale Notlagenverordnung vor, die in ihrer aktuellen Form am 28. September in Kraft getreten ist. Eine bunte Koalition von vier Fraktionen setzt sich dafür ein, die darin aufgeführten Möglichkeiten der Gremienarbeit in der Corona-Krise auch für Eberswalde zu nutzen. Mit ihrem Vorschlag, im Bedarfsfall auch die Stadtverordnetenversammlung, den Hauptausschuss und die Fachausschüsse per Hybrid-, Video- oder Audiositzung tagen zu lassen, waren Bündnis 90/Die Grünen, Die Partei/Alternative für Umwelt und Natur, CDU und FDP/Bürgerfraktion Barnim im Februar im Parlament der Barnimer Kreisstadt noch an den Bedenken der anderen Fraktionen gescheitert.

Noch immer sind nicht alle Zweifel beseitigt

Der gemeinsame Antrag war damals in den Hauptausschuss zurückverwiesen worden.

Die Einreicher haben in der Zwischenzeit ihre Hausaufgaben gemacht, wie sich jetzt gezeigt hat. Zum guten Ende einer sich allerdings lange hinziehenden Debatte ist die Vorlage im jüngsten Hauptausschuss bei sechs Enthaltungen einstimmig angenommen worden. Jedoch sind noch immer nicht alle Zweifel beseitigt. „Zum Glück bleibt uns noch der Rettungsanker Stadtverordnetenversammlung“, sagte Götz Herrmann (SPD/Bürger für Eberswalde), der Vorsitzende des Gremiums, vor der Abstimmung. Sein Stoßseufzer lässt sich indes weniger mit grundsätzlichen Bedenken gegen Alternativen zu den bislang üblichen Präsenztreffen, sondern mit der Sorge vor rechtlichen Unwägbarkeiten erklären.

Sorge vor drastisch steigenden Infektionszahlen

Für die einreichenden Fraktionen hatte Karen Oehler, Bündnis 90/Die Grünen, die Diskussion mit einem Appell eröffnet. „Es ist dringend geboten, den Beschluss jetzt zu fassen. Denn wir müssen vermuten, dass die Corona-Lage noch drastischer werden wird“, sagte sie. Es gehe darum, allen gewählten Stadtverordneten weiter die Chance einzuräumen, sich an den politischen Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Auch dann, wenn das Infektionsrisiko so groß sei, dass ältere oder vorerkrankte Volksvertreter aus Angst vor dem Ansteckungsrisiko lieber zu Hause bleiben würden. Die Betroffenen sollten dann per Video oder Audio dazugeschaltet werden können, betonte Karen Oehler. Nach wie vor seien Treffen vor Ort zu bevorzugen. Aber die Stadtpolitik müsse selbst dann handlungsfähig bleiben, wenn in einem strengeren Lockdown wie schon im Frühjahr vorigen Jahres keine Präsenzsitzungen mehr möglich sein sollten.

Sitzungen in Präsenz oder per Video und Audio

In welcher Weise in einem solchen Fall getagt werde, regele die Notfallverordnung. Vorstellbar seien demnach Präsenztreffen, an denen einzelne Stadtverordnete per Video oder Audio teilnehmen, Video- oder Audiositzungen, heißt es in der Beschlussvorlage.

Auch im Hauptausschuss hat vor allem eine Formulierung in dem Entwurf für Kritik gesorgt. „Der Vorsitzende des jeweiligen Gremiums entscheidet, von welcher Form im Einzelfall Gebrauch gemacht wird“, lautete der Satz, der mehreren Stadtverordneten missfiel. „Ich habe ein Problem damit, allein dem Vorsitzenden diese Befugnis einzuräumen“, sagte Sebastian Walter, Linke. „Die Vorsitzenden der Gremien wurden nur dazu ermächtigt, die Sitzungen zu leiten. Sie haben nicht mehr zu sagen als alle anderen Volksvertreter“, strich Viktor Jede, Bündnis Eberswalde, heraus. Für SPD/Bürger für Eberswalde schlug Hardy Lux vor, den Beschlussantrag dahin gehend zu ändern, dass sich der jeweilige Vorsitzende mit seinen Stellvertretern oder im Stadtparlament mit dem gesamten Präsidium ins Benehmen setzen sollte. „Dann sind Eigenmächtigkeiten ausgeschlossen“, urteilte er.

Büroleiter aus dem Rathaus greift ein

Nach einer kurzen Auszeit nahm Karen Oehler für die Einreicher die empfohlene Ergänzung an. Doch bevor es darüber zur Abstimmung kommen konnte, ergriff Stefan Prescher das Wort. Der Leiter des Bürgermeisterbereichs im Eberswalder Rathaus ist Volljurist und riet den Stadtverordneten, den beanstandeten Satz einfach aus der Vorlage zu streichen. „Dann regelt sich alles aus der Notlagenverordnung, die wohldurchdacht ist“, betonte er.

Der Hauptausschuss folgte diesem Rat. Ob der Beschluss Bestand hat, wird sich schon am 23. März zeigen, wenn die Stadtverordneten beraten. Sollte sich auch dann eine Mehrheit dafür finden, geht mit dem Votum für Alternativen zu den Präsenzsitzungen der Auftrag einher, die Kosten der Umsetzung zu ermitteln.