Zwei weitere Todesfälle und 25 Corona-Neuinfektionen, das vermeldet das Barnimer Gesundheitsamt am Mittwoch. Die beiden Sterbefälle sind in Bernau zu beklagen. Bei den Verstorbenen handelt es sich um zwei Seniorinnen, 77 und 80 Jahre, die als „vorerkrankt“ galten. Die Zahl der Todesfälle nach Infektion steht im Kreis nun bei 78.

Zehn der 25 neuen positiven Tests entfallen auf Eberswalde. In der Kreisstadt sind aktuell 120 Bürger an Covid-19 erkrankt. 57 sind es in Bernau. Kreisweit werden derzeit 384 Patienten ambulant oder stationär behandelt.