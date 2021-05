Während am Sonnabend eine Inzidenz von 17,3 Neuinfektionen in sieben Tagen auf 100.000 Einwohner gemeldet wurde, lag diese am Sonntag bereits bei 14,0. Damit hat der Barnim die drittniedrigsten Inzi-denzwerte in ganz Brandenburg. Lediglich die Kreise Ostprignitz-Ruppin (6,1) und Prignitz (10,5) liegen noch darunter. Am Sonnabend waren barnimweit fünf Neuinfektionen hinzugekommen, vier waren es am Sonntag, die meisten davon in Eberswalde. Jeweils ein Einzelfall wurde im Amt Biesenthal-Barnim und in Britz -Chrorin Oderberg gezählt. Demnach sind aktuell 151 Menschen im Barnim mit Corona infiziert.

So verteilen sich die Fallzahlen im Barnim

Die Fälle verteilen sich wie folgt: Bernau 31, Eberswalde 46, Werneuchen 10, Gemeinde Ahrensfelde 14, Gemeinde Panketal 9, Gemeinde Schorfheide 9, Gemeinde Wandlitz 10, Amt Biesenthal-Barnim 8, Amt Britz-Chorin-Oderberg 13, Amt Joachimsthal 1.

Die Zahl der nach einer Infektion Gestorbenen liegt im Landkreis bei 222 Menschen. Am Sonnabend wurde wieder ein Todesfall gemeldet. Es betrifft einen 71-jährigen Mann aus der Gemeinde Ahrensfelde, der unter Vorerkrankungen litt.

Derzeit befinden sich kreisweit 369 Personen in Quarantäne, der überwiegende Teil in Bernau. Dort sind es 126 Menschen, in Eberswalde 61.