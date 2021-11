Innerhalb von 24 Stunden haben sich nachweislich weitere 1350 Brandenburger mit dem Coronavirus angesteckt. Seit dem Ausbruch der Pandemie im März 2020 ist die Zahl der landesweit nachgewiesenen Covid-19-Fälle damit auf 174.905 gestiegen. Mit Stand vom 29. November, 0 Uhr, liegt die Corona-Inzidenz in Brandenburg damit bei 725,6. Der Vergleichswert sagt aus, wie viele Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner gemeldet wurden. Die Zahl der Verstorbenen mit positivem Corona-Status ist um sieben auf 4097 gestiegen.

Das Robert-Koch-Institut weist für den Barnim aktuell 9430 bestätigte Covid-19-Fälle aus. Gegenüber dem Vortag haben sich weitere 23 Patienten mit dem Coronavirus infiziert. Die Inzidenz im Landkreis ist weiter geringfügig gesunken – auf 319,7. Seit März 2020 sind unverändert

Am 29. November 2020, genau vor einem Jahr, hatten sich erst 1577 Barnimer mit dem Coronavirus angesteckt – 30 mehr als am Vortag. Es waren 58 Patienten mit positivem Corona-Status gestorben – einer mehr als am Vortag. Die Inzidenz lag bei 122,5.