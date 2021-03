Nachdem der Tischtennis-Verband Brandenburg bereits Anfang März die Saison für abgebrochen erklärt hat, folgte nun der Handball-Verband Brandenburg am 17. März. „Ein Normalzustand für den Kontaktsport in der Halle ist nicht absehbar“ heißt von Seiten des Verbandes. Das vorzeitige Saisonende gilt für alle Staffeln des Handball-Verbands Brandenburg. Die fünf Spielbezirke entscheiden über ihren Spielbetrieb auf Kreisebene eigenständig. Der Vorstand des Spielbezirks B (Oberhavel, Barnim, Uckermark) hat ebenfalls direkt beschlossen, die Saison 2020/21 abzubrechen. Die Saison wird nicht gewertet.

„Durch die politischen Vorgaben, die Ungewissheit einer möglichen Wiederaufnahme des Handballsports und die zeitlich begrenzte Möglichkeit, eine Saison noch sportlich fair abzuschließen, ist keine andere Vorgehensweise möglich“, so der Verband. Der Abbruch betrifft alle Altersklassen von Ü40, Männerliga sowie sämtliche Frauen- und Juniorenligen auf Kreisebene im Spielbezirk B.

Vereine befürchten Austritte

„Ich finde es für die Spielerinnen schade nur ein Punktspiel in dieser Saison absolviert zu haben, aber angesichts der Corona-Situation und der wieder steigenden Fallzahlen ist die Entscheidung alternativlos“, so Andreas Schwandt, Trainer der weiblichen Handball-C-Jugend von Stahl Finow. „Ich habe jetzt nur ein wenig Angst, dass einige Spielerinnen dann für immer tschüss sagen. Das wäre schade.“

Mit dieser Regelung gibt es in der Saison 2020/21 in den einzelnen Ligen keine sportlichen Absteiger. Lediglich zurückgezogene Mannschaften steigen ab. Ein Aufstieg für interessierte Mannschaften soll möglich sein. Die Staffelstärke der einzelnen Ligen soll dabei zwölf Teams nicht übersteigen. Deshalb wird unter Umständen eine Qualifikation ausgetragen, sobald die Pandemie-Bestimmungen Handballspiele wieder zulassen.

„Die offizielle Meldefrist für die neue Saison 2021/22 ist für alle Mannschaften der 1. Mai“, so Mathias Jeschke, Vorsitzender der technischen Kommission des Verbandes. „Potenzielle Aufsteiger können zuvor ihr Interesse bei den Staffelleitern signalisieren, damit wir eine Orientierung haben.“ Die neue Saison startet nach den aktuellen Plänen im September, für den HVB-Pokal wird abweichend ein späterer Beginn um den Jahreswechsel angestrebt.

Abbruch wird größtenteils befürwortet

Die hiesigen Trainer und Funktionäre waren einem Abbruch gegenüber im Vorfeld schon positiv eingestellt. „Alles auf null setzen und im September neu starten“, sagte Dirk Menzel, Trainer der Handball-Verbandsliga-Frauen des Finowfurter SV, zur Lage. Dem stimmte auch Denny Reinicke, Vorsitzender des HC Angermünde, zu. „Der Saisonabbruch trifft unsere Mitglieder natürlich hart, da nun auch das letzte Fünkchen Hoffnung auf ein reguläres Saisonende erstickt wurde. Letztlich steht die Gesundheit unserer Mitglieder jedoch an erster Stelle. Deshalb ist die Entscheidung des Landesverbandes in der aktuellen Situation die einzig Richtige!“ Katja Thomas-Herm, Vorstandsmitglied beim 1. SV Eberswalde, pflichtete dem ebenfalls bei: „Aktuell sehe ich keinen Mehrwert darin, die Saison zu Ende zu spielen. Der Gesundheitsschutz geht vor. Für den 1. SV Eberswalde kommt erschwerend hinzu, dass ihre Halle gerade als Impfzentrum genutzt wird.

Beim Fußball ist noch nichts klar

Beim Fußball ist noch nicht ganz klar, wann und ob es weitergehen wird. In der vergangenen Woche entschied sich der Vorstand des Fußball-Landesverbandes Brandenburg (FLB) dazu, die Austragung der Rückrunde zu streichen. Mit Blick auf den Rahmenterminplan sei die zweite Saisonhälfte nicht mehr realisierbar, heißt es. Das Inzidenz-Dilemma in den einzelnen Kreisen und Kommunen macht eine Planung nahezu unmöglich. Daher rechnen auch in Brandenburg nicht wenige Kicker damit, dass der Saison 2020/2021 ein baldiges Ende bevorsteht. Andere Landesverbände sind diesen Schritt bereits gegangen, die Vereine dort haben damit Planungssicherheit.

Bei den Volleyballern in der dritten Liga wurde bereits Anfang Februar beschlossen, die Saison abzusagen. Betroffen davon: die SG Einheit Zepernick. Die Mädchenmannschaft aus dem Barnim feierte den Einstand in der dritthöchsten Liga und schlug sich bis dato achtbar. Von vier Spielen konnte der Neuling zwei gewinnen und liegt damit nach Abbruch der Saison sogar auf Rang zwei – eine Statistik, die sich Trainer Steffen Trobisch sicher ausdrucken wird. Traurig sind er und seine Spielerinnen natürlich, dass ihre erste Saison in Liga drei so enden musste, aber alle haben Verständnis. „Es war die richtige Entscheidung. Das sehen wir ja auch an den aktuellen Zahlen“, findet Trobisch. Im Vorfeld war er als Jugendwart Brandenburg auch an einigen Zoom-Meetings des Verbandes beteiligt. „Von daher war mir klar, dass es so kommen wird. Und wir hatten ja wenigstens noch vier Spiele – er USV Halle konnte sogar nur eins absolvieren. Da können wir ja noch froh sein.“

Bis zum 15. Juli werden die Zepernicker ihr Spielrecht für die kommende Saison aktivieren. Dann soll die neue Saison im September starten. Bis dahin könnte es mit Quadro-Mannschaften, also Teams aus je vier Spielerinnen, im Freien weiter gehen. „Wir überlegen in Brandenburg gerade, den Pokal über solche Quadro-Turniere auszuspielen, in denen dann wenige Mannschaften immer den nächsten Gegner unter sich ausspielen“, kündigt Steffen Trobisch aus. „Wie das genau aussehen wird, das steht aber noch nicht fest und hängt auch davon ab, wie sich die Corona-Zahlen weiter entwickeln.“

Basketballer haben bereits abgeschlossen

Der Brandenburgische Basketballverband plant bereits für die kommende Saison. Der aktuelle Beschluss lautet, dass der reguläre Spielbetrieb abgesagt wurde. Wenn die Pandemielage es zulässt, werden den Vereinen alternative Spielangebote vorgestellt. Zudem wurde mit den Vereinen über regionale Turniere diskutiert, die unter Umständen auch unabhängig vom Verband entstehen können. Bezüglich der Saison 2021/2022 wurde über einen späteren Saisonstart diskutiert. Ein erstes Meinungsbild ergab, dass die Vereine für ein späteres Meldedatum und einen späteren Saisonbeginn, vermutlich im Oktober, plädieren.

Im Motorsport werden derzeit fleißig Termine verschoben. Viele Events, die sonst im Frühjahr stattfinden, sind gestrichen oder auf Mitte des Jahres verschoben worden. Ob sie ausgetragen werden, hängt von den zukünftigen Inzidenzzahlen und Vorgaben der Landesregierung ab. Viele regionale Rennläufe sind bereits für die kommenden Wochen abgesagt. Das nächste große Rennen in der Region am 17. Juli auf dem Templiner Ring, der Norddeutsche ADAC-Kart-Cup und der Ostdeutsche ADAC-Kart-Cup, soll nach derzeitigem Stand ausgetragen werden.

Schützen bewerten Situation unterschiedlich

Bei den Schützengilden gibt es unterschiedliche Bewertungen der Situation. „Die Schützengilden haben ihre sportlichen Aktivitäten nahezu eingestellt“, sagt Tino Tschersich vom Kreisschützenbund Barnim. „Wir planen zwar voraus, aber gehen davon aus, dass in den kommenden Wochen nichts stattfinden wird. Da steht noch kein Plan, wie es weitergeht.“ Siegfried Peronne, Präsident der Schützengilde 1696 Angermünde, plant hingegen weiter im Normalbetrieb. „Individualsport ist weiterhin erlaubt und solange nichts von oben dazu kommt, bleiben wir geöffnet und gehen unserem Sport nach.“