Wie schon im Vorjahr ist die Wiesn 2021 in München coronabedingt ausgefallen. Das tröstet Viktor Jede, den Vorsitzenden des Stadtteilvereins Finow, und seine Mitstreiter allerdings kaum. Denn auch das zünftige Oktoberfest auf dem Festplatz am Schwanenteich, das am 1. und am 2. Oktober gefeiert we...