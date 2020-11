Coronavirus Corona-Infektionszahlen im Barnim gehen durch die Decke Eberswalde Mit Stand vom 5. November, 24 Uhr, ist die Zahl der positiv laborbestätigten Covid-19-Fälle im Barnim auf 888 gestiegen. Das sind 26 Fälle mehr als 24 Stunden zuvor. Zeitgleich sind 17 weitere Patienten genesen. Damit haben jetzt 583 Barnimer die Erkrankung glücklich überstanden. Es ist bei 32 Patienten geblieben, die nach einer Infektion mit dem Coronavirus verstarben.

Von den 273 akut an Covid-19 Erkrankten leben 59 (-2, +4) in Eberswaldem 58 (-6, +5) in Bernau, 41 (-1, +6) in Biesenthal-Barnim, 27 (+3) in Wandlitz, 24 (-6) in Panketal, 23 (-1, +4) in Ahrensfelde, 15 (+2) in Britz-Chorin-Oderberg, zwölf (+1) in Schorfheide, elf (-1, +2) in Werneuchen und drei in Joachimsthal (Schorfheide).

Massiver Anstieg bei der Quarantäne im Barnim

Die Zahl der Verdachtsfälle in Quarantäne steigt weiter – um 124 auf 1148. Betroffen sind 276 (-2, +49) Patienten in Bernau, 257 (-28, +24) in Eberswalde, 151 (-8, +13) in Biesenthal (Barnim), 138 (-9, +51) in Ahrensfelde, 98 (-2, +22) in Panketal, 91 (-4, +23) in Wandlitz, 48 (-5, +3) in Schorfheide, 40 (-5) in Britz-Chorin-Oderberg, 33 (-1, +3) in Werneuchen und 16 (-1, +1) in Joachimstrahl (Schorfheide).

Mehr zu Corona und den Folgen in Brandenburg und Berlin gibt es auf unserer Themenseite.