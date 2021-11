Die Stadtpolitik von Eberswalde beschäftigt sich gerade mit dem Entwurf des Haushaltsplanes für 2022 und für 2023. Für die Allgemeinheit ist das Thema in etwa so spannend wie die Wettervorhersage für vorgestern und ungefähr so sexy wie eine den dritten Tag in Folge getragene Herrensocke.

Wen in...