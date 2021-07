...

„Ich verstehe die Betroffenen“, sagt Yvonne Dankert, die amtierende Sozialdezernentin im Landkreis Barnim. Die Behörde war seit einigen Monaten in die Kritik geraten, weil sich Eltern über zu lange Wartezeiten bei der Bearbeitung ihrer Anträge beschwerten und fehlende Kontaktmöglichkeiten in die Elterngeldstelle hinein beklagten. Das Ganze habe sich einfach aufgestaut, so Dankert. „Wir sind in einen Strudel geraten.“