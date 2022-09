Der Laden des Energieanbieters EWE am Eberswalder Marktplatz wird seit ein paar Tagen während der Öffnungszeiten von einer Security-Firma bewacht. Erhöhter Beratungsbedarf in Zeiten der Energieunsicherheit machte diese Maßnahme an allen Laden-Standorten des Unternehmens in Brandenburg erforderlich. © Foto: Stephan Backert