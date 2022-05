Der 35 Jahre alte Fahrer eines Ford Ka wollte das Unheil noch abwenden, dass er auf sich zukommen sah. Am frühen Morgen des 31. Mai hatten Beamte der Polizei-Inspektion Barnim dem Mann an der Werbelliner Straße in Eberswalde signalisiert, dass er für eine allgemeine Verkehrskontrolle rechts anhalten solle. Statt dieser Aufforderung Folge zu leisten, trat der Angesprochene aufs Gaspedal.