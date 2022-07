Erneut werden Vorwürfe gegen den Leiter der Berufsfeuerwehr, Nikolaus Meier, in Eberswalde laut. Bereits Anfang des Jahres 2022 erhob ein anonymer Brief aus internen Reihen Anschuldigungen und sprach Missstände an. Nun gibt es ein weiteres anonymes Schreiben, das der Redaktion zugespielt wurde. ...