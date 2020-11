Bereit für die Region 4.0: Ein Forschungsteam an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNE) in Eberswalde will Innovationen in den ländlichen Raum bringen. Mit Projekten für Nord-Barnim und Uckermark befassen sich unter anderem HNE-Vizepräsidentin Heike Walk (v.l.), die wissenschaftlichen Mitarbeitenden Eva Greischel, Michaela Haack und Jan Lindenberg sowie Projektkoordinatorin Gabriele Gruchmann. In der "Alten Post" in Eberswalde hat sich das Bündnis zu seinem Jahresabschluss per Online-Meeting potentiellen Mitstreitern in der Region vorgestellt. © Foto: Ellen Werner