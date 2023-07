Im vorigen Jahr hatten sich alles in allem 36 Fotografinnen und Fotografen mit insgesamt 110 Bildern am Leserwettbewerb der Märkischen Oderzeitung in Eberswalde um das schönste Urlaubsfoto 2022 beteiligt. Mit dem Beginn der Sommerferien in Brandenburg am 13. Juli 2023 geht der Spaß in eine neue Runde. Es gibt noch mehr attraktive Preise als bislang zu gewinnen.

Wettbewerb um das schönste Urlaubsfoto Jury in Eberswalde kürt die Sieger – und belohnt den Blick fürs Besondere Eberswalde Das Mitmachen ist einfach und lukrativ. Die Lokalredaktion in Eberswalde ruft alle Interessierten dazu auf, Ihre schönsten Urlaubsschnappschüsse zu mailen. Egal, ob Sie auf Balkonien, am heimischen Badesee, irgendwo anders in Deutschland oder in der großen weiten Welt entspannen – Ihre Bilddateien sind willkommen.

Die digitalen Fotos sollten zwischen 180 und 350 dpi groß sein. Vergessen Sie in der E-Mail Ihren vollständigen Namen und Ihre Anschrift nicht. Mit Ihrer Teilnahme am Wettbewerb erklären Sie sich damit einverstanden, dass die von Ihnen eingeschickten Fotos online und in der Printausgabe veröffentlicht werden.

Diese Preise gibt es 2023 zu gewinnen

Das Mitmachen lohnt sich. Die von einer Jury gekürten Sieger des Fotowettbewerbs 2023 werden mit attraktiven Gutscheinen belohnt. Zu gewinnen gibt es einen Einkaufsgutschein in Höhe von 55,55 Euro für Globus Naturkost, einen Gutschein in Höhe von 50 Euro, den die Privatbäckerei Wiese für einen Besuch vom Kaffeehaus Gustav zur Verfügung stellt, einen Gutschein in Höhe von 50 Euro für das kurz vor der Eröffnung stehende Restaurant der Kochkommode in Eberswalde, einen 25-Euro-Gutschein für die Buchhandlung Mahler und drei Zehn-Euro-Gutscheine für das Eiscafé „Venezia Piazza“ am Markt.

Einsendeschluss für den Leserwettbewerb um das schönste Urlaubsfoto 2023 ist der 31. August 2023, 23.59 Uhr.