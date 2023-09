Für den verdutzten Zuschauer sieht wie Schattenboxen aus, was die Mitglieder vom Heiko Gaku Dojo im Park am Weidendamm in Eberswalde praktizieren. Der etwa 60 Mitglieder starke Verein ist einer von weit mehr als 100, die in der Kreisstadt des Barnim abwechslungsreiche Freizeitaktivitäten anbieten....