Die Gerüchteküche brodelt seit Tagen. Jetzt ist es offiziell. Olga und Michael Otto schließen ihr Restaurant „Haus am Finowkanal“ in Eberswalde. Der Ofen beziehungsweise der Herd ist aus. Spätestens Ende des Monats. Lange soll die Küche an der Bergerstraße aber nicht kalt bleiben. Die Tech...