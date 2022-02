Eigentlich müsste ich mich an die Steuererklärung setzen. Der Elan hält sich in Grenzen. Trotz festen Vorsatzes. Die Freundin ruft an, ob wir nicht etwas unternehmen wollen. Klar doch, die Steuererklärung kann warten. Ein bisschen Zeit ist schließlich noch.

Kommt Ihnen das bekannt vor? Okay, vie...