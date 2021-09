Mit 20 Einsatzkräften des Technischen Hilfswerkes (THW) kam der Technische Zug aus Eberswalde vor zwei Wochen in das Ahrtal. Wie viele andere THW-Kräfte auch halfen die Eberswalder THW-Helferinnen und -Helfer den Menschen im Ahrtal ein Stück weit, schrittweise einen Weg aus der scheinbar ausweglosen Situation nach der Flutkatastrophe zu finden.

Einsatz an einer Schule: Das Eberswalder THW bereitet mit anderen Einrichtungen die Bildungsstätten für die Rückkehr der Schüler vor.

© Foto: Nicole Andres/THW

Fast sieben Wochen nach dem Flutereignis gibt es an vielen Stellen noch allerhand anzupacken für die eingesetzten THW-Kräfte. Das leistet das THW nun in Amtshilfe für die Kommunen. Einige der Eberswalder THW-Kräfte haben das Hochwasser 2013 im Einsatz miterlebt. Doch was sie im Ahrtal an Zerstörung sahen, ist eine andere Dimension: „Das Ausmaß der Zerstörung ist enorm. Ob öffentliche Infrastrukturen, Feuerwehrgerätehäuser, Wohnhäuser und eben auch Schulen – was zum normalen Leben im Landkreis gehört ist einfach kaputt, nicht nutzbar und kann nicht in wenigen Tagen durch eigene Kraft in der Region wieder hergestellt werden“, so Daniel Kurth. „Es war uns ein Bedürfnis, so gut es ging mitzuhelfen, dass am vergangenem Montag auch die Schulen wieder öffnen konnten“, sagt er.