Hochwasserhilfe Helfen Sie mit Spendenkonto Hochwasserhilfe Landkreis Märkisch-Oderland, IBAN: DE39 1705 4040 0020 0662 95, Stichwort: Spenden Hochwasserhilfe 2021

Während in einigen westlichen Bundesländern am Wochenende erneut Unwetter drohen, wächst die Welle der Hilfsbereitschaft nach der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz weiter an. Finanzielle Unterstützung kommt nun auch vom größten Arbeitgeber im Norden Brandenburgs, der Gesellschaft für Leben und Gesundheit (GLG). Die Geschäftsführung des Klinikkonzerns mit Sitz in Eberswalde habe beschlossen, das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe mit einem Betrag von 5000 Euro zu unterstützen. Das hat GLG-Sprecher Andreas Gericke mitgeteilt.