Die Bodenplatte ist gegossen, derzeit wachsen die Stelen für das neue Holzmodulwerk von Timpla by Renggli im Technologie- und Gewerbepark Eberswalde in die Höhe. Ab dem Sommer 2024 sollen hier ganze Holzhaus-Teile das Werk verlassen. Zunächst 100, in einer zweiten Ausbaustufe bis zu 200 Jobs soll...