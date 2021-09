Am 31. August endete die Frist, einen Tag später, am Mittwoch, begann das Insolvenzverfahren der Thorka GmbH. Die Verhandlungen mit einem Investor dauern noch an, heißt es von Seiten des Insolvenzverwalters, der Kanzlei Brinkmann und Partner. „Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir Anfang kommen...