In zahlreichen Eberswalder Wohnungen an der Eisenbahnstraße blieben die Wasserhähne am Mittwoch trocken. Der Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung (ZWA) in Eberswalde musste die Trinkwasserversorgung zwischen Bergerstraße und Wilhelmstraße von 8.30 bis 14.15 Uhr für die Repa...