Eigentlich ist Götz Herrmann absolut nicht der Typ, der um jeden Preis auffallen will. Ganz im Gegenteil: Der 43-Jährige, der in der Barnimer Kreisstadt Eberswalde eine Werbeagentur betreibt, mit Mandat der Bürger für Eberswalde in einer gemeinsamen Fraktion mit der SPD im Stadtparlament sitzt u...