Bereits am 10. Oktober 2023 hat Eckhard Schubert zum letzten Mal als gewähltes Mitglied an einer Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wohnen und Umwelt teilgenommen. Und am 24. Oktober 2023 wird er sich zum letzten Mal in die Anwesenheitsliste der Stadtverordnetenversammlung eintragen. ...