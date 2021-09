Am 1. September war ein Mann in einer Asylunterkunft in Buckow, Gemeinde Schorfheide, mit einer stark blutenden Wunde aufgefunden worden. Es sei nicht davon auszugehen, dass ihm die Verletzungen von Dritten zugefügt wurden, hieß es von der Polizei. Der Eritreaer habe sich offensichtlich in einer p...