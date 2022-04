Gleich sieben Autos waren am Ostermontag auf der Autobahn A 11 in zwei Unfälle verwickelt. Kurz nacheinander hatte es gegen Mittag zwischen den Anschlussstellen Finowfurt und Lanke in Fahrtrichtung Berlin gekracht. Die Pkw waren aufeinander aufgefahren. Zwei Beifahrerinnen wurden dabei verletzt, eine davon schwer. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 60.000 Euro.