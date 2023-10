Es gibt keine exakten Zahlen, was die Größe der Population in Eberswalde betrifft. Wildtierexperten gehen aber davon aus, dass hier mehr Ratten als Menschen leben dürften. Die Kreisstadt des Barnim hatte am 31. August 2023 immerhin 43.210 Einwohner. Auch diese Vorbemerkung sei erlaubt: Ebersw...