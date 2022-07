Am späten Abend des 14. Juli war ein 36-Jähriger in Eberswalde in der Lichterfelder Straße unterwegs, als er urplötzlich von einem anderen Mann attackiert wurde. Der Angreifer schlug ohne jede Vorwarnung mehrmals auf den ihm Unbekannten ein und trat auch noch zu, als der Geschädigte bereits am Boden lag.