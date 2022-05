In der Nacht vom 1. Mai haben gleich mehrere Ruhestörungen die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Barnim beschäftigt. Das hat Sebastian Thon von der Inspektion Barnim mit Sitz in Bernau mitgeteilt. Insgesamt seien die Polizeibeamte zu neun Ruhestörungen gerufen worden, von denen fünf im Oberbarnim sowie vier im Niederbarnim angezeigt worden waren. „Die zuständigen Ordnungsämter wurden in einigen Fällen über die Sachverhalteinformiert“, sagt der Sprecher der Inspektion.